Adani sulla Juventus: “0 acquisti sbagliati, ha la rosa migliore in Italia. Senza CL…”

Daniele Adani ha parlato così dell'andamento negativo della Juventus alla BoboTV su Twitch dopo il KO con il Benevento

"Degli acquisti della Juve non ce n'è uno sbagliato, tutti giusti. Non me ne frega di quello che dice il popolino, anche McKennie. Arthur ieri ha sbagliato ma la gente guarda l'errore di Danilo che, a 3 metri dalla porta, la spara in curva. Chiesa è un ottimo acquisto, Kulusevski è un ottimo acquisto. Rabiot dà poco, Ramsey non dà quasi nulla. Questa rosa è la più forte del campionato, a livello di qualità lo vince la Juve questo campionato. La vera forza della Juve sta nel confermarlo Pirlo, se evidenzi il mezzo fallimento di quest'anno però poi devi guardarlo nel percorso. Se però non arrivi in Champions, certifichi il fallimento".