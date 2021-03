Sky – Pirlo, futuro non è così certo. La Juventus sta facendo riflessioni diverse

Secondo quanto racconta il canale satellitare l'allenatore dovrebbe cambiare il messaggio che dà alla squadra

Eva A. Provenzano

La Juventus deve cambiare atteggiamento. A Skysport, dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Benevento per uno a zero hanno spiegato che "ha lasciato un segno". Si era capito dall'arrivo ai microfoni di Paratici che ha parlato insolitamente nel post partita. La sconfitta contro i campani ha portato la formazione juventina a meno dieci dall'Inter e dal noto canale satellitare sottolineano come Pirlodebba cambiare il suo messaggio ai giocatori.

"Come ha detto Allegri. Quando la sua Juve è entrata in crisi di risultati e ha effettuato la rimonta sul Napoli lo ha fatto pensando una gara alla volta", ha spiegato Guardalà, inviato a seguito dei bianconeri. Il giornalista ha anche aggiunto: "Pirlo deve cambiare il modo di comunicare, evitare di dire che deve vincerle tutte per lo scudetto ma cominciare a guardarsi anche alle spalle perché la classifica è diventata corta, il Napoli corre, la Roma è lì e c'è stato l'aggancio con l'Atalanta. La partita col Napoli può essere uno spartiacque e non vincere quella partita sarebbe un coinvolgimento della Juve nella lotta per un posto in CL. Pensare alla rimonta sull'Inter in questo momento è fuori luogo".

Il canale satellitare ha anche sottolineato: "Da questo momento in poi Pirlo dovrebbe pensare una gara alla volta anche perché il suo futuro non è così certo come si ventilava fino a qualche settimana fa. L'eliminazione in CL e il crollo con il Benevento stanno facendo fare riflessioni diverse".

(Fonte: SS24)