Daniele Adani, nella sua analisi su Inter-Napoli alla Domenica Sportiva, è tornato nuovamente sull'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League: "Pareggio figlio della delusione di Champions? La dico forte: la stagione dell'Inter è finita mercoledì. L'Inter gestirà con professionalità la voglia di trionfare il prima possibile in campionato, ma la stagione finisce. L'Inter vincerà questo scudetto, e con la chiusura della corsa per l'obiettivo europeo che c'è stata mercoledì a Madrid non avrà problemi a traghettare queste ultime partite fino alla fine. Sarà solo una questione di capire quanto tempo prima lo vincerà.

Cosa è mancato all'Inter in Europa? Secondo me la miglior squadra in Italia è lontana dalle migliori d'Europa, ci sono 4-5 squadre più forti in Europa. L'Inter deve recriminare per la partita di andata, poteva fare più gol".