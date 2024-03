Federico Dimarco ha commentato ai microfoni della Domenica Sportiva il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Napoli: "Scudetto? Siamo vicini, ma di calcoli non ne facciamo. L'unica cosa che dispiace è non essere riusciti a vincere una partita che abbiamo approcciato alla grande. Può capitare di prendere gol negli ultimi 15 minuti, secondo me è stata anche un po' la stanchezza dei 120 minuti di Madrid. Cosa non dobbiamo fare? Non dobbiamo fare calcoli, pensare partita per partita e a fine anno tireremo le somme".