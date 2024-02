Una punizione a 178 km orari - 14 agosto 2001: un inizio che ha fatto storia e che ancora oggi viene ricordato da tutti i tifosi nerazzurri. Adriano arriva all'Inter nell'estate del 2001 e pochi giorni dopo scende in campo in un match amichevole, il trofeo Santiago Bernabeu che si gioca sul campo del Real Madrid. Entra in campo a pochi minuti dalla fine della gara e si guadagna una punizione dal limite dell'area che va a calciare: rincorsa, carica e palla in rete con un sinistro potentissimo a 178 km orari. Una serata magnifica, un inizio indimenticabile che lo ha fatto diventare un'icona.

4 triplette - Messina, Porto, Treviso, Artmedia Bratislava. Sono queste le quattro squadre contro cui l'attaccante brasiliano ha messo a segno quattro triplette. Quattro gare in cui lo straordinario strapotere fisico unito a un talento unico hanno fatto la differenza.

Una traversa da record - Stagione 2004/05: l'Inter pareggia 1-1 in casa contro il Palermo. In quel match Adriano segnò di testa, ma entrò nella storia per aver fatto registrare il tiro più forte di sempre in Serie A. Dai trenta metri lasciò partire un bolide che si stampò sulla traversa a 140 km/h.

L'ultimo gol - Stagione 2008/09: Adriano ritorna all'Inter dopo il prestito al San Paolo. Nel derby di ritorno apre le marcature: i nerazzurri si imposero per 2-1 contro i rossoneri. Fu quella l'ultima rete in maglia nerazzurra per il centravanti brasiliano.

(inter.it)

