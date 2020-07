Ag Cavani: “Benfica? Non so se praticabile. Lui vuole rimanere in Europa perché…”

E’ ancora incerto il futuro di Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano non ha rinnovato il suo contratto con il Paris Saint-Germain ed è ora libero di firmare con qualunque squadra. L’Inter è sulle sue tracce, così come la Roma e il Benfica. Ma in merito al suo possibile trasferimento in Portogallo, il suo agente Gaston Fernandez, interpellato dal quotidiano portoghese Record, ha risposto: “Il Benfica è una possibilità, anche se non c’è ancora nulla. Non ho informazioni su questo e non so quanto sarebbe praticabile. Il suo obiettivo è rimanere in Europa perché vuole giocare i Mondiali del 2022”.