Ag. De Boer: “Europei? In tribuna c’erano amici di un giocatore che insultavano…”

L'agente dell'ex tecnico nerazzurro torna sul deludente Europeo dell'Olanda

Intervistato da Algemeen Dagblad, Guido Albers, tra gli altri agente anche di Frank De Boer , è tornato sul deludente Europeo dell'Olanda eliminata agli ottavi dalla Repubblica Ceca: "Una volta superato il girone, tutto quello che ho letto era che la strada per la finale era in discesa. Battere qualche altra nazione non molto forte e poi arrivare in semifinale era il minimo. Ho visto De Ligt espulso e i cechi sono passati in vantaggio. Allora sai che è finita".

"In tribuna c'erano gli amici di un giocatore che insultavano volgarmente la moglie di Frank de Boer. Semplicemente non ci credi. Una settimana dopo l'eliminazione era previsto un colloquio con la Federazione, una cosa scritta anche nel contratto. Ma Frank ha detto subito dopo la sconfitta che avrebbe lasciato la nazionale. Voleva togliere pressione alla squadra in modo che potessero iniziare bene le qualificazioni ai Mondiali dopo l'estate. Non è andata come speravamo, per Frank è stato molto difficile".