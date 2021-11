L’ag Durante svela: “L’Inter vuole chiudere a gennaio quest’operazione”

Così il procuratore ai microfoni di Calciomercato.it: "L’Inter sta provando a fare un’operazione anticipando altre squadre"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Sabatino Durante, noto procuratore, ha svelato la prossima mossa di mercato dell'Inter, che, a detta sua, si muoverà per trovare un calciatore per la fascia sinistra, considerando anche l'incertezza sul futuro di Ivan Perisic, che andrà in scadenza la prossima estate: “L’Inter sta provando a fare un’operazione anticipando altre squadre. Vogliono chiuderlo a gennaio per prenderlo poi in estate. Non posso dire il nome, mai il ruolo: terzino sinistro”, le parole di Durante.