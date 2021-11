Romano: “Perisic, nessun accordo con altri club: mi dicono che lui in realtà…”

Il giornalista, esperto di calciomercato, ha fatto chiarezza sul possibile rinnovo di Ivan Perisic con l'Inter

Ivan Perisic è l’uomo del momento in casa Inter. Grande protagonista contro il Napoli, ma soprattutto in Champions League con lo Shakhtar. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022, il croato attende un’offerta per rinnovare coi nerazzurri. Della situazione ha parlato così Fabrizio Romano, esperto di mercato, a The Here We Go Podcast (ITA): “In questi giorni ho letto che sia già fatta con club in Bundesliga, mi dicono non sia così: Perisic non ha accordi con nessuna squadra. Non sta spingendo per andare via Perisic, non vuole scappare, anzi: è più che contento, è integrato con tutti e ama Milano, è tutto assolutamente aperto. Non c’è una proposta dall’Inter ancora per rinnovare, ma non è da escludere che possa arrivare, la situazione è aperta”.