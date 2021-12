L’ag. Galli: “L’Inter è in forma ma la sua non è una fuga. Molte delle inseguitrici…”

Ai microfoni di Radio Marte, l'agente parla della lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'agente Giuseppe Galli ha parlato della corsa scudetto. Secondo l'agente quella dell'Inter non è una fuga: "L'Inter è in forma ma la sua non è una fuga, molte delle inseguitrici hanno avuto tanti infortuni, il Napoli specialmente. Il calcio è strano, quello che diciamo oggi magari non si verifica domani. Il calcio è seguito anche per questo".