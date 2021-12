Gds – Inter vuole Digne come vice-Perisic. Alternativa? Inzaghi lo conosce bene

In caso di addio di Kolarov, Dimarco scalerebbe come terzo di difesa e questo aprirebbe un buco nella casella del vice-Perisic

Redazione1908

L'Inter, per il mercato di gennaio, cerca solo tasselli per completare la rosa. In caso di addio di Kolarov, Dimarco scalerebbe come terzo di difesa, in alternativa a Bastoni, e questo aprirebbe un buco nella casella del vice-Perisic. Per questo, Ausilio e Marotta stanno valutando le occasioni di mercato.

"E allora ecco ritornare con forza il nome di Fares, che Inzaghi ha allenato alla Lazio e che dopo un ottimo inizio al Genoa è finito fuori per infortunio. Ma anche l’alternativa è un nome noto alla Serie A, e più che un’alternativa si tratterebbe di un investimento anche per il futuro: Lucas Digne, nazionale francese ed ex Roma, è in rotta con l’Everton e da inizio dicembre non viene neanche più convocato.

Il suo futuro è segnato, ora bisognerà capire se ci sono i margini reali per riportarlo in Italia e consegnare a Inzaghi un’altra freccia di livello a sinistra. Perché il “problema” dalle parti di Viale della Liberazione è sempre lo stesso, ossia la liquidità. Oggi l’Inter può permettersi di sedersi a un tavolo e offrire un prestito (magari oneroso ma neanche troppo) con diritto di riscatto, poi in estate di vedrà. Può andare bene all’Everton? Può andare bene alla Lazio, proprietaria del cartellino di Fares ora in prestito al Genoa?", evidenzia la Gazzetta dello Sport.