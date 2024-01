Ag Mourinho: “Sorpreso dall’esonero, tornerà a vincere. La Roma? Non è come l’Inter”

Ma come sta ora Mourinho? "Ha la coscienza tranquilla. Sa di aver lavorato tanto e bene nonostante la Roma avesse una rosa più limitata rispetto all'Inter e la Juventus. Voleva continuare ed era convinto che avrebbe fatto bene anche se la situazione non era facile. Telefonate per il rinnovo? Mai. Non c'è stata nessuna trattativa. E' un campione e alla fine ha vissuto una situazione triste che non avrebbe voluto vivere. Resta un tecnico da 26 titoli... E ne vincerà ancora, su questo non ho dubbi. Gli arabi lo hanno già chiamato, mesi fa e gli hanno fatto una proposta economica folle, ma lui ha deciso di continuare nella Roma perché la ama".