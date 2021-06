Ag Nandez: “Su Nahitan 2 big italiane, ma vogliamo la Premier. Il sogno è…”

Le parole di Pablo Bentancur: "Ci sono due grandi club in Italia che stanno negoziando, ma crediamo che l'Inghilterra sia la nostra prima opzione"

Intervenuto ai microfoni del podcast ‘lufcfanzone’, Pablo Bentancur , agente tra gli altri di Nahitan Nandez , obiettivo di mercato dell'Inter , ha parlato così del futuro del centrocampista del Cagliari: “Il nostro desiderio è di giocare in Inghilterra; se fosse con il Leeds United sarebbe ancora più bello. Il presidente del Cagliari Giulini e Radrizzani sono molto amici e si sono già parlati. È nella volontà dei due presidenti chiudere l'operazione.

Il presidente del Cagliari ha promesso a Nahitan che se avesse aiutato a salvare il club dalla retrocessione, avrebbe aiutato nel trasferimento in un club più grande. Ci sono due grandi club in Italia che stanno negoziando, ma crediamo che l'Inghilterra sia la nostra prima opzione. Nahitan voleva già firmare con il Leeds e Bielsa quando era al Boca. Quello inglese è più il suo tipo di calcio e il Leeds sarebbe l'ideale per lo stile di gioco e perché il giocatore migliora e diventa importante sotto pressione".