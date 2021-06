Ds Cagliari: “Nainggolan? Problemi grossi. Nandez? Con Inter discorsi di ogni tipo”

Il direttore sportivo del Cagliari parla della situazione dei due giocatori

Sembrava una trattativa ormai al rush finale, invece ci sarà ancora molto lavoro da fare per Inter e Cagliari per sbloccare la situazione di Radja Nainggolan. "Per il passaggio del belga al Cagliari manca tanto. Ci sono problematiche grosse da risolvere. Le difficoltà dell’Inter in questo momento sono note, e al contempo anche noi abbiamo le nostre. Non sarà facile risolvere la situazione", sono le parole del direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca.