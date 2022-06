Ag Udogie: “L’Inter ha mostrato interesse: più di questo non posso aggiungere”

Si è svolto nel pomeriggio presso la sede dell'Inter in viale della Liberazione un incontro tra l'entourage di Destiny Udogie, esterno classe 2002 dell'Udinese, e la dirigenza dell'Inter. In merito a questo summit, Calciomercato.it ha interpellato Danilo Caravello, membro dell'entourage del giocatore, che ha brevemente dichiarato: "L'Inter ha mostrato interesse come altre squadre, più di questo non posso aggiungere", le sue parole.