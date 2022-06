FCIN1908 / L’agente di Udogie nella sede dell’Inter? Ecco dettagli e scenari

Continua in casa Inter il casting alla ricerca del giusto rinforzo sulle fasce. Con l’addio di Perisic, si è liberata una casella sulla sinistra che i nerazzurri potrebbero riempire con Iyenoma Destiny Udogie . Il nome del laterale dell’Udinese, gioiello dell’Under 21 italiana, è stato al centro dell’incontro di oggi in viale della Liberazione.

Ferdinando Guarino, agente del ragazzo, ha incontrato Piero Ausilio in un vertice durato circa un’ora e mezza. L’Inter, come raccolto da Fcinter1908, ha manifestato grande interesse nei confronti del giocatore, pur consapevole dell’elevata valutazione (circa 20 milioni, ndr) e della concorrenza di alcuni club di Premier League. I nerazzurri lavorano anche su altri tavoli e si sono presi qualche giorno per riflettere prima di sferrare l’affondo decisivo.

Tra i profili valutati, Udogie è quello che piace di più, mentre Bellanova (destro però, ndr) quello più facilmente raggiungibile. Cambiaso resta un’ipotesi, ma è considerato più acerbo e questo al momento almeno frena l’Inter. Con tante partite in calendario e una stagione da iniziare assolutamente col piede giusto, Inzaghi preferirebbe un co-titolare di Robin Gosens a sinistra, in attesa anche di capire cosa accadrà a Dumfries. Ora che tutte le carte sono sul tavolo, non rimane che attendere: presto scopriremo chi avrà superato il casting che tiene banco in questi giorni in casa Inter.