Agoume, scenario tutto nuovo. Inter, valutazione in corso sui giovani in prestito

Il centrocampista francese, nonostante lo scarso utilizzo con lo Spezia, continua ad avere molti estimatori

L'Inter, in attesa di novità sul fronte societario, al momento pare destinata a dover racimolare "in casa" il denaro necessario per la prossima sessione di mercato. Una soluzione potrebbe arrivare dai tanti giovani ceduti in prestito in questa stagione. Tra questi, secondo il Corriere dello Sport, il più richiesto rimane Lucien Agoume: "Pare scontata la cessione di uno o due giocatori, meglio se entro il 30 giugno per limitare il rosso alla chiusura del bilancio. L'obiettivo può essere in parte raggiunto cedendo qualche giovane, su tutti Agoume che è in scadenza nel 2022, ma occhio anche agli altri ragazzi che l'Inter ha in giro e stanno facendo bene".