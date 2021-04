Inter, niente jolly Superlega: mercato bloccato e via un big, Conte incalza Suning

Il club nerazzurro deve fare i conti con i mancati introiti della Superlega: il tecnico chiede 3 acquisti, difficile accontenarlo

Il naufragio del progetto Superlega rischia di avere pesanti conseguenze sul futuro dell'Inter: Suning, infatti, sperava di aver trovato la soluzione ai problemi economici del club grazie agli introiti del nuovo format europeo, ma il piano non è andato secondo le aspettative. A questo punto, secondo Tuttosport, il risultato potrebbe portare a un forte ridimensionamento: "Mercato bloccato e cessione di almeno un big. Questo è il primo effetto collaterale del fallimento della Super Lega per Suning. [...] Il quadro non è cambiato rispetto all'estate e soprattutto a gennaio quando l'Inter non ha fatto movimenti di mercato e non ha preso Edin Dzeko perché non aveva i 2,5 milioni necessari da dare alla Roma per far combaciare le cifre dello scambio con Alexis Sanchez".