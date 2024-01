TS – Inter, si spera nel Siviglia: da Agoume i soldi per l’acquisto di Buchanan

L'eventuale riscatto del centrocampista francese da parte degli andalusi consentirebbe di coprire la spesa per il canadese

È arrivata nella giornata di ieri l'ufficialità del trasferimento di Lucien Agoume al Siviglia: il centrocampista francese lascia l'Inter in prestito fino al termine della stagione, con gli andalusi che si assicurano un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Un'operazione che aiuterebbe le casse nerazzurre, garantendo le risorse necessarie per coprire la spesa appena sostenuta per assicurarsi Tajon Bucanan dal Club Brugge.