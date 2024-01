Conteso in Europa, senza chance all’Inter: qual è il vero valore di Agoume?

Il centrocampista francese ha giocato solamente 4 minuti in questa prima parte di stagione, ma le offerte non sono mancate

Ci sono voluti un paio di giorni, ma alla fine l'ufficialità è arrivata: Lucien Agoume è un nuovo giocatore del Siviglia . Il centrocampista francese lascia l'Inter e si trasferisce in Spagna in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, con i nerazzurri che mantengono un diritto di recompra.

Poche chance all'Inter

Prelevato dall'Inter nell'estate del 2019, neanche maggiorenne, per una cifra importante (circa 4,5 milioni di euro), Agoume fu da subito aggregato alla Prima Squadra, arrivando ad esordire a soli 17 anni e collezionando 3 presenze, alternandosi con gli impegni con la Primavera. Da lì l'inizio dei prestiti, prima allo Spezia in Serie A e poi in Ligue 1 con Brest e Troyes, arrivando anche a conquistare la convocazione con la Francia U21 (con tanto di fascia di capitano al braccio), fino al ritorno a Milano. In questa prima parte di stagione, tuttavia, il francese ha collezionato la miseria di 4 minuti di gioco in occasione della trasferta di Salerno, venendo anche escluso dalla lista per la Champions League.