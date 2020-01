Agresti: “Inter, l’appeal non è solo della proprietà: Eriksen e Young invogliati da…”

Ospite di Rai Sport, il giornalista Stefano Agresti ha parlato dell’Inter e del nuovo progetto dei nerazzurri.

“L’Inter sta compiendo un grande salto di qualità. Bisogna considerare che Conte ha fatto qualcosa di straordinario in Inghilterra e questo influisce sul mercato. Un calciatore, quando ha la possibilità di lavora con lui, è invogliato. E parlo sia di coloro che ci hanno già lavorato come Moses che di quelli che non lo hanno fatto come Eriksen e Young. Oltre all’appeal della proprietà, anche l’allenatore incida molto nella scelta dell’Inter“.