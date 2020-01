Conte: “Mercato? Non mi aspetto altro. Eriksen? Ovunque ma non punta. Barella sta tornando”

L’Inter elimina la Fiorentina ai quarti di Coppa Italia ed accede alla semifinale dopo quattro anni, dove troverà il Napoli. Al termine della gara Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha commentato così la vittoria della sua squadra.

Pensi arriverà un altro innesto davanti o Eriksen può fare la punta?

“Eriksen non può fare la punta, può fare tutti i ruoli del centrocampo: ma la punta non può farla. Questo il mio giudizio tecnico. Non mi aspetto niente, abbiamo operato in maniera intelligente e funzionale al miglioramento della rosa: l’obiettivo è stato centrato visto Young, Moses ed Eriksen. E’ giusto che io e la società parliamo di alcune cose: io posso dire che va bene così e la società non essere d’accordo. Si cercherà di fare del nostro meglio come abbiamo fatto finora. Abbiamo fatto un mercato funzionale, voglio ringraziare Politano e Lazaro per la loro professionalità: sono stati ragazzi che si sono messi a disposizione e volevo ringraziarli”.

Come cambierà l’Inter con Eriksen?

“Si è allenato con noi solamente ieri, l’ho catapultato in campo: io non ho mai fatto questa cosa perché i giocatori devono entrare nella nostra idea di calcio. Oggi per tante cose abbiamo improvvisato il modulo in virtù del fatto che ho saputo delle indisponibilità di Sensi e Borja Valero. Avevamo solo Vecino e Barella, ho forzato la situazione. Ci potrà tornare utile questa soluzione con lui trequartista, ma può giocare in qualsiasi ruolo: vede il gioco, è intelligente. Da domani inizierà a capire i movimenti che bisogna fare”.

Barella può giocare regista?

“E’ un giocatore eclettico, può giocare ovunque a centrocampo: oggi ha fatto bene, ha schermato bene e ci faceva ripartire. Sta tornando ai livelli di performance dei tempi prima dell’infortunio. Sensi sta ancora pagando, lui ha pagato: sta crescendo, ha fatto molto bene davanti alla difesa, è una soluzione che potrà tornarci comodo”.