Agresti: “Derby? Più importante per il Milan. Ma per me vince l’Inter 2-1”

Nel suo consueto intervento con calciomercato.com, il giornalista Stefano Agresti ha fatto le sue previsioni sul derby di domani

"Gli attacchi di Inter e Milan sono molto forti. I rossoneri senza Ibrahimovic hanno meno risorse, ma possono fare comunque bene. In ogni caso, se li analizzo entrambi, quello dei nerazzurri mi sembra più forte, perché ha più soluzioni: basti pensare a Sanchez, che ha segnato una doppietta in nazionale e che probabilmente sarà la riserva di Lautaro. Poi c'è Caicedo. A centrocampo le due squadre si equivalgono. L'Inter ha tutto: il dinamismo di Barella, il cervello di Brozovic e Calhanoglu, giocatore colpevolmente sottovalutato da molti. Anche il Milan, comunque, in quel reparto è forte. L'arma più importante rischia di essere Theo Hernandez. C'è da chiedersi, infatti, chi giocherà contro di lui. In difesa la spunta invece nettamente l'Inter, può essere il reparto che fa la differenza. Per me la partita tra reparti finisce 2-1 per l'Inter. E' una partita più importante per il Milan, perché l'Inter resterebbe in corsa per il titolo anche in caso di sconfitta, mentre il Milan, se perdesse, potrebbe essere considerato fuori".