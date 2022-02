Inzaghi: “Tante gare alla fine. Mi prendo tempo per valutare la formazione, Lautaro e Gosens…”

Le parole del tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, in vista del derby di domani pomeriggio contro il Milan

APPIANO GENTILE - Dopo lo stop di due settimane torna il campionato ed è un rientro col botto. Domani alle 18 si alzerà il sipario alla Scala del Calcio per il derby di Milano. Gara che potrebbe rappresentare tantissimo per la squadra nerazzurra che con il Milan apre un tour de force che la vedrà impegnata nelle prossime settimane con contro Roma in coppa Italia, Napoli in campionato e Liverpool in Champions League. Il tecnico interista ritrova Lautaro e Sanchez, tornati dagli impegni con le rispettive nazionali e dovrebbe essere proprio il Toro ad affiancare domani Dzeko in attacco. Simone Inzaghi risponderà alle domande dei cronisti collegati con il quartier generale nerazzurro nella consueta conferenza stampa di viglia che FcInter1908 vi riporterà in diretta a partire dalle 12.30.