"Credo che giocare contro l'Inter, in questo momento, sia complicato per tutti. L'Inter ha virtualmente vinto lo Scudetto, però in questo momento, è concentrata su un paio di obiettivi che non sono affatto irrilevanti per l’ambiente nerazzurro: il primo è quello di vincere lo scudetto nel derby, mentre il secondo è quello di arrivare a 100 punti. E’ chiaro che affrontare l'Inter oggi è terribilmente difficile, farlo a San Siro lo è ancora di più: abbiamo visto cosa è accaduto all'Udinese, che dopo aver giocato una partita eccellente, ha perso in quanto l'Inter ha voluto la vittoria fino all'ultimo minuto.