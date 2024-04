Fin qui Davide Frattesi ha trovato poco spazio, soprattutto dal 1'. Ma quando chiamato in causa, il centrocampista nerazzurro è sempre stato determinante. Dai due gol in fotocopia con Verona e Udinese che hanno portato 6 punti, a quello splendido contro il Benfica in Champions che ha avviato la rimonta nerazzurra.