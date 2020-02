Agresti: “Lautaro piace molto a Messi e al Barça. Per stare tranquilla l’Inter dovrà…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il noto giornalista Stefano Agresti ha parlato così del futuro di Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter: “Piace molto al Barcellona e a Messi, ma ha una clausola altissima. L’Inter discuterà con lui il rinnovo del contratto, per stare tranquilla dovrà aumentargli l’ingaggio e alzare la clausola rescissoria. Perin? Deve recuperare condizione, è certamente un portiere di grande qualità che è stato condizionato dagli infortuni, ma il dopo Handanovic sarà complicato per l’Inter e non credo che Perin sia il nome giusto”.