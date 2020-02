In UK – Lautaro, no a City e United: accetta solo il Barça. Pogba-Inter? Ecco cosa c’è di vero

In caso di addio all’Inter, Lautaro Martinez accetterebbe solo la destinazione Barcellona. E’ quanto riporta in Inghilterra il Daily Star, secondo cui dall’attaccante argentino sarebbe arrivato un ‘no’ alle destinazioni Manchester City e Manchester United, che da circa sei mesi sono sulle tracce del giocatore. Questo perché, qualora dovesse lasciare i nerazzurri, il Toro gradirebbe non poco giocare con Lionel Messi, suo grande amico e compagno di squadra in nazionale.

Guardiola, da una parte, lo aveva individuato come erede perfetto di Sergio Aguero. Dall’altra i Red Devils, che non sono mai stati disposti a pagare la clausola rescissoria valida per l’estero dall’1 al 15 luglio e pari a 111 milioni di euro, erano disposti a inserire, più conguaglio, il cartellino di Paul Pogba. Un’idea che, però, non ha trovato il parere favorevole né di Antonio Conte né dello stesso centrocampista. Questo è almeno quanto riferisce la testata, secondo cui in corsa, al momento rimane solo il Barcellona.

(Fonte: Daily Star)