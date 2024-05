Oaktree è qualcosa di diverso: trattandosi di un fondo d’investimento, è sì pronto a spendere per trattenere i propri asset principali (e quindi i giocatori migliori) ma non può e non vuole superare certi limiti. Il tetto stabilito per l’ingaggio di Lautaro è di dieci milioni netti a stagione, bonus inclusi, e i dirigenti operativi sono stati informati. I margini di trattativa sono risicati, quasi nulli. Basterà una proposta del genere a convincere l’argentino, che ne vuole due in più come base fissa? Lautaro è un professionista e, in quanto tale, ha il diritto di cercare di massimizzare i profitti derivanti dalla sua attività; è normale, dunque, che chieda la cifra che ritiene adeguata. Ma è anche un uomo che nell’Inter e a Milano è felicissimo e che - se decidesse di cambiare squadra - dovrebbe rimettere in gioco tutto quanto e costruirsi nuove certezze. Se Lautaro è quello che abbiamo visto non molti giorni fa in Gazzetta, se i lampi di felicità trasmessi dal suo sguardo non sono svaniti, allora sì, pensiamo che la sua storia all’Inter sia destinata a continuare a lungo.