SM – Lautaro-Inter, dialogo aperto ma distanza ancora ampia

La società nerazzurra ha incontrato l'agente del giocatore: si tratta per il rinnovo e serve trovare un punto di incontro

Anche SportMediaset ha parlato dell'incontro (di cui vi abbiamo riferito) tra l'agente di Lautaro Martinez e l'Inter. Il sito sportivo parla di un'offerta da parte del club nerazzurro sugli otto mln e mezzo tra parte fissa e bonus mentre la richiesta del suo agente è a partire dai 12 mln. Una cifra che la proprietà considera alta perché "scaverebbe un solco col resto della squadra". Il rinnovo del giocatore argentino è una priorità per la dirigenza del club nerazzurro così come per Oaktree ma serve trovare il modo di trovare un punto di incontro.