Jason Wilcox, ds del Southampton, il club inglese dal quale la Juventus ha preso in prestito Carlos Alcaraz, ha parlato della partenza del giocatore e dell'approdo a Torino. Il calciatore, che questa sera è stato convocato da Allegri per la prima volta, per la sfida contro l'Inter (che aveva pensato a lui ma non si era mai mossa, come ha spiegato l'agente del calciatore.ndr), è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 49.5 mln.