All or Nothing Juve, Inzaghi: “Certe cose devono rimanere private perché…”

Nel corso della conferenza stampa di Brescia-Pisa, il tecnico ha parlato anche della docuserie di Amazon Prime

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Pisa, Pippo Inzaghi ha anche parlato della docuserie di Amazon Prime, All or Nothing, dedicata alla stagione 2020/21 della Juventus. "Mi piacerebbe vedere alla gente come si allenano questi ragazzi, questo sarebbe bello da far vedere. A me piacciono, ho visto quello su Mourinho e Guardiola e penso che siano di grosso insegnamento anche per chi vuole fare l'allenatore".