Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato così della distanza tra i calcio italiano e gli altri club europei: "L'Inter l'anno scorso ha fatto la finale di Champions, la Roma di Europa League e noi siamo stati eliminati a tre minuti dalla fine, non è vero che c'è così tanta distanza. Poi City e Real hanno giocatori di grandissima tecnica. L'anno prossimo sarà una competizione diversa. Futuro? Ora tutti dobbiamo guardare all'obiettivo di quest'anno. Stiamo lavorando tutti insieme per fare sì che l'anno prossimo la Juve giochi la Champions. Una volta raggiunti gli obiettivi la società dirà le strategie del futuro della Juventus, come è sempre stato".