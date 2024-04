La sua posizione mi sembra teorica e incrostata su cose dette in passato. Rispetto per Allegri? Io sono serissimo, il rispetto è una cosa importante: non puoi dire ad un allenatore che non è capace di far giocare a calcio, è come dire che un postino non sa portare la posta. E' una cosa offensiva, una mancanza di rispetto: perché non lo capite? I social stanno rovinando i valori come il rispetto e l'educazione.