TS – Allegri, tre fattori lo avvicinano all’Inter: Suning vorrebbe confermare Conte, ma…

Il rapporto tra l’Inter e Antonio Conte non sembra più così saldo, nonostante un contratto triennale da 12 milioni di euro a stagione firmato solamente la scorsa estate. Il nome che emerge come possibile sostituto è quello di Massimilano Allegri, anche se per il momento si tratta solamente di voci. Così scrive Tuttosport:

“Suning, chiaramente, non pensa all’esonero: ha scelto uno dei tecnici migliori al mondo, dandogli 12 milioni l’anno, con l’obiettivo di tornare a vincere e non vuole buttare all’aria tutto dopo dodici mesi, ma è chiaro che le varie parti dovranno viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda, sui tempi del progetto e sul mercato, già stato in questi mesi motivo a volte di frizione“.

L’OMBRA DI ALLEGRI – “E se a fine stagione arrivasse invece la clamorosa separazione? A Milano un nome circola già, non da adesso, ed è quello di Massimiliano Allegri, altro tecnico caro a Marotta: Max è ancora libero, non ha scelto un club da cui ripartire e preferirebbe rimanere in Italia. Conte oggi è il tecnico dell’Inter, Suning vuole continuare con lui, ma Conte sarà della stessa idea?“.