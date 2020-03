GdS – Lega Serie A, non si è parlato dell’argomento che sta facendo discutere i club

Si doveva parlare anche degli ripresa degli allenamenti, ma alla fine il tema non è stato trattato. C’era bagarre tra alcuni club, tra i quali l’Inter, che propendevano per l’inizio il 4 aprile e i club, come Lazio e Napoli, che volevano iniziare qualche giorno prima.

Ma alla fine, durante un’Assemblea informale della Lega Serie A, che si è tenuta in conference call, si è parlato della sospensione degli stipendi dei giocatori per il mese di marzo. Le società avrebbero dato mandato al presidente Dal Pino di parlarne con il presidente della Figc Gravina e con il presidente dell’Assocalciatori Tommasi.

(Fonte: gazzetta.it)