Lega Calcio, i club votano per la ripresa degli allenamenti il 4 aprile. L’Inter…

La salute viene prima di tutto. Anche quella dei giocatori. Il concetto è stato sempre portato avanti dall’Inter, da quando è stata rinviata Inter-Samp. Giocare a porte chiuse sarebbe stata la soluzione se non fosse che il coronavirus non sta dando respiro all’Italia e allora si è deciso di passare alle misure forti. A chiudere con il calcio giocato fino al 3 aprile. Mentre si discute sulla data di ripresa del campionato (3 maggio?) si vota per la ripresa degli allenamenti.

Il club nerazzurro vorrebbe si ricominciasse il 4 aprile, ma solo dal 13 le sedute si svolgerebbero in gruppo, come viene suggerito dai medici. C’è maretta in Lega Calcio perché ci sono club che vorrebbero iniziare a partire da lunedì con le sedute individuali: Lazio, Napoli e Cagliari non escludono di agire contro chi potrebbe disobbedire alle convocazioni. Ma c’è da fare attenzione ai prossimi provvedimenti del governo che è ancora nel pieno dell’epidemia.

(Fonte: La Stampa)