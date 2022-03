All. Brentford: “Eriksen giocatore di altro livello, lo vogliamo al massimo. Ieri…”

Prima partita da titolare per Eriksen con la maglia del Brentford, club che lo ha accolto dopo la risoluzione del contratto con l'Inter

Prima partita da titolare per Christian Eriksen con la maglia del Brentford, club inglese che lo ha accolto dopo la risoluzione del contratto con l'Inter . Nella sfida vinta dalle Bees a Norwich, il centrocampista danese è rimasto in campo per 90'. L'allenatore Frank ha parlato così:

"Come ho detto in alcune conferenze stampa, gli sarebbe servito del tempo per arrivare a al livello più alto. Ma abbiamo visto tre, quattro, cinque ottime azioni: penso all'assist per il primo gol, o ad alcuni passaggi per i suoi compagni in cui abbiamo pensato che fosse un giocatore di un altro livello. E penso anche ad altre situazioni in cui avrebbe potuto fare meglio col pallone, il che è positivo. Noi lo vogliamo al massimo".