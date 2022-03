Barzaghi: “L’Inter segue due talenti in A. E il colpo il in attacco può essere doppio: i nomi”

L'Inter che riparte in campo continua a lavorare anche fuori, sul mercato. Lo riferisce Marco Barzaghi sul suo profilo YouTube

L'Inter che riparte in campo continua a lavorare anche fuori, sul mercato. Come riferisce Marco Barzaghi sul suo profilo YouTube, infatti, i nerazzurri monitorano vari talenti, in Serie A e all'estero. Il club è deciso a rinforzarsi in tutti i reparti, soprattutto in attacco dove, in caso di partenza di Sanchez, il colpo potrebbe essere doppio: