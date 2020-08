L’allenatore del Copenhagen: “Inter e United sotto pressione per la vittoria dell’EL”

Prossima sfida sulla strada per la finale di Europa League per il Manchester United è il Copenhagen di Solbakken.

L’allenatore ha parlato della sfida contro i Red Devils ma ha fatto riferimento anche all’Inter: «Tutto deve andare per noi e contro lo United se vogliamo avere qualche possibilità nella prossima partita. Le due squadre più sotto pressione per vincere l’Europa League sono United e Inter. Entrambi i club sono già qualificati per la Champions League, ma non hanno vinto un trofeo e sono grandi club che vedranno questa come una grande opportunità per vincere».

(Fonte: manchestereveningnews.co.uk)