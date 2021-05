Vanheusden, il peggio sembra alle spalle: prima da titolare dopo l’infortunio

Il difensore belga dello Standard Liegi è sceso in campo dal primo minuto in occasione della sfida contro il Genk

Il peggio sembra finalente alle spalle per Zinho Vanheusden: il difensore belga dello Standard Liegi, tornato in campo la scorsa settimana contro il Mechelen dopo il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio rimediato a inizio novembre, ha fatto un ulteriore step verso il completo recupero. Il classe '99 ha infatti giocato da titolare e con la fascia di capitano al braccio la sfida di playoff contro il Genk: un'ora di gioco e buone sensazioni per l'ex gioiellino delle giovanili dell'Inter, apparso sempre più vicino ai suoi vecchi standard.