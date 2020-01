Del possibile arrivo all’Inter di Eriksen e delle varianti tattiche che potrà adottare il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato l’ex centravanti Altobelli a La Repubblica:

«Conte è un maestro della tattica. Con Eriksen potrà variare modulo, anche a gara in corso. Rispetto a Lecce dovrà rischiare di più, anche di perdere, se vuole tornare in testa. L’Inter ha superato ogni aspettativa, ma contro questa Juve non basta».