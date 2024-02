L'ex attaccante presenta così la sfida in programma domani sera a San Siro: "Nerazzurri favoriti, ma entrambe possono vincere"

Alessandro "Spillo" Altobelli, ex attaccante dell'Inter con una breve apparizione anche con la maglia della Juventus, ai microfoni di notizie.com ha presentato la sfida in programma domani sera a San Siro: "Per prima cosa bisogna dire che finalmente è tornato il vero Derby d'Italia. Le due squadre sono prima e seconda e staccate di poco punti. Direi che l'Inter è più favorita avendo l'attacco e la difesa più forte, ma entrambe le squadre possono comunque vincere. Sarà una bella partita. Se devo dare una percentuale dico: Inter 55%, Juventus 45%".