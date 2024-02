Inter, oggi rifinitura a San Siro. Formazione anti-Juve? Un solo ballottaggio

"Appuntamento per le 16 a San Siro, dove i giocatori saranno raggiunti da Inzaghi, che sarà alla Pinetina con il suo staff già dal mattino per preparare tutti i dettagli in vista della sfida contro la Juve e per la conferenza stampa, in programma alle 12.30. Il gruppo poi rientrerà ad Appiano per il ritiro. Il vero allenamento che darà indicazioni definitive sulla formazione sarà però quello di domani mattina. Non un semplice risveglio muscolare, come avviene per le trasferte, ma una vera e propria seduta con tanto di esercitazioni, come sempre quando si gioca in casa e in notturna", sottolinea La Gazzetta dello Sport che poi spiega quale sia l'unico dubbio di formazione di Inzaghi: