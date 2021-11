Altobelli: “Domani gara cruciale: se l’Inter perde, è addio scudetto. Ma…”

Le parole dell'ex centravanti: "I nerazzurri, però, quando sono in giornata possono battere tutti. Inzaghi è un buon allenatore, ha fatto molto bene alla Lazio"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Alessandro Altobelli, ex calciatore, ha parlato così della gara di domani tra Inter e Napoli: "Inter-Napoli è una partita cruciale, tra le due ci sono sette punti di distacco. Gli azzurri sono estremamente competitivi ed agguerriti, non sarà facile per i padroni di casa fare punti, e se dovessero perdere direbbero addio alle speranze di Scudetto. I nerazzurri, però, quando sono in giornata possono battere tutti. Inzaghi è un buon allenatore, ha fatto molto bene alla Lazio ma gli ci vuole ancora un po’ di tempo per capirsi con i suoi calciatori che, comunque, compongono una buona rosa".