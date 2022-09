Altobelli: “Handanovic, troppe critiche. Gara sbagliata per cambiare portiere. Se Onana…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bayern Monaco, Spillo Altobelli ha commentato la scelta di Simone Inzaghi di puntare su Onana al posto di Handanovic: "È stata una settimana difficile per Handanovic dopo il derby. Ha ricevuto troppe critiche: era e rimane un buon portiere ma capita che la forma non sia la migliore. Il giocatore non si discute. Per me questa è la gara sbagliata per cambiare portiere: se Onana fa qualche leggerezza si rischia di mettere in difficoltà entrambi i portieri. Adesso sembra che Inzaghi abbia dato ascolto alla stampa e a quella parte di tifoseria che ha criticato il capitano".