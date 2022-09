Inter-Bayern, le formazioni UFFICIALI: tocca ad Onana. Chance per Gosens

Esordio molto impegnativo ma ideale per rialzarsi: l'Inter di Simone Inzaghi ospita a San Siro il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann per tentare di cancellare quanto accaduto nel derby e cominciare alla grande il suo cammino europeo. Scelte forti e importanti quelle di Simone Inzaghi per questo match: esordio assoluto in gara ufficiale per André Onana, che difenderà i pali nerazzurri al posto di Samir Handanovic. In difesa out De Vrij, con D'Ambrosio che giocherà come braccetto di destra e Skriniar al centro. In mediana esclusione per Barella: c'è Mkhitaryan dopo l'ottimo ingresso nel derby. Davanti la coppia Dzeko-Lautaro.