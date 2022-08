Alvini: “Regalati dei gol all’Inter. Ko meritato, ma non con queste proporzioni”

Dopo il ko a San Siro contro l'Inter, l'allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato così a DAZN: "Risultato troppo pesante per la prestazione, per la partita fatta. Sono partiti forte, poi abbiamo regalato il primo gol su una palla gol nostra. Una sconfitta meritata, ma non in queste proporzioni. In queste quattro partite abbiamo avuto tante palle gol, ne abbiamo concretizzate poche. Oggi la Cremonese non mi è dispiaciuta per nulla, abbiamo regalato dei gol all'Inter. Il risultato ci penalizza troppo".