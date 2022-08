Diretta LIVE, Inter-Cremonese: Inzaghi cambia tutto, dentro Correa-Dzeko dal primo

MILANO - Il capitombolo dell'Olimpico è oramai archiviato. Contro la Cremonese i nerazzurri sono chiamati obbligatoriamente a vincere. Inzaghi dovrà fare a meno di Romleu Lukaku e non per poco tempo. Il belga infatti si rivedrà molto probabilmente a ottobre. Fuori Lautaro e dentro la coppia Dzeko-Correa. Questa la prima novità del tecnico interista che punta sull'inedito tandem offensivo, supportato sulle corsie esterne da Dumfries e Darmian. Non ci sarà Gosens dal primo minuto, come preannunciato, visti i possibili sviluppi di mercato. A centrocampo nessun turno di riposo per Brozovic che con Barella e Calhanoglu comporrà la diga a protezione della difesa composta da Srkiniar-De Vrij-Dimarco. In porta Handanovic e non Onana come ipotizzato nei giorni scorsi.