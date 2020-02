Amadeus: “Contento dell’Inter e del lavoro di Conte. E domani vado al derby”

Ha invitato Georgina Rodriguez nel suo Festival, ma non ho potuto fare a meno di portare sul palco dell’Ariston anche la maglia dell’Inter. Amadeus, conduttore della kermesse canora più amata dagli italiani, è un noto interista e ai microfoni di Skysport ha detto: «Sono contento della mia Inter, di come sta andando questa stagione e del lavoro di Conte e di Lukaku. Derby? Domani sarò allo stadio. Sveglia presto, conferenza stampa e poi allo stadio per vedere il derby».

(Fonte: SS24)